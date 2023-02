Aipo, Regioni chiedono le dimissioni del direttore Berselli

Venerdì 3 febbraio 2023 - 19:21

Vertice Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto dopo indagini

Bologna, 3 feb. (askanews) – A seguito delle indagini della Procura di Parma nell’ambito di una inchiesta che coinvolge i vertici di Aipo, l’Agenzia interregionale per il fiume Po, per le ipotesi di reato di corruzione e peculato, si è riunito urgentemente il Comitato di indirizzo di Aipo formato dagli assessori delle quattro Regioni costitutive (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto). All’unanimità gli assessori hanno condiviso la decisione di chiedere le dimissioni del direttore Meuccio Berselli da cui si attende riscontro nelle prossime ore.“Il Comitato di indirizzo di Aipo, a tutela dell’Agenzia e delle istituzioni che rappresenta – si legge in una nota stampa -, si riserva di assumere ogni altra decisione in relazione all’evolversi dell’indagine”.Oltre a Berselli risultano indagate altre quattro persone. Di queste uno risulta essere dirigente di Aipo.