Telefonata anarchica al ‘Carlino’ di Bologna: “Ci sarà un attentato per Cospito in città”

Giovedì 2 febbraio 2023 - 12:39

Un anonimo ha chiamato il centralino del giornale. Indaga la Digos

Roma, 2 feb. (askanews) – “A Bologna ci sarà un grave attentato per i fatti relativi a Cospito”. E’ la minaccia arrivata ieri mattina dalla voce di un anonimo al centralino della sede del Carlino in via Mattei, a Bologna. “Voce giovane e maschile, senza accenti, con una lieve cadenza bolognese. La chiamata, rimbalzata da un numero interno, forse quello del vecchio centralino, è stata presa alle 8,05. Neppure un minuto. Alle 8,06 – si legge sul sito on line del quotidiano bolognese – l’interlocutore aveva già messo giù. È stata immediatamente avvisata la Digos, che ha ascoltato il dipendente e sono state avviate le indagini, con la Procura, per individuare, attraverso l’analisi dei tabulati telefonici, il numero da cui è partita la chiamata per risalire a chi c’è dietro questo messaggio allarmante. Se un mitomane o davvero qualcuno legato all’ambiente anarchico.Nes/Int13