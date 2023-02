Roma, De Priamo(Fdi): Multiservizi in house era nostra proposta

Giovedì 2 febbraio 2023 - 17:31

"Coronamento di una battaglia di Fdi"

Roma, 2 feb. (askanews) – “Oggi e’ stata approvata la Delibera di Assemblea Capitolina che prevede l’acquisizione da parte di Ama dell’intera società Multiservizi che diventa così di fatto una società in house. Si tratta del coronamento, seppure dall’opposizione, di una battaglia di Fratelli d’Italia che nella scorsa consiliatura aveva visto approvata una mozione che andava in questa direzione, poi non attuata dalla giunta Raggi la quale aveva scelto una strada diversa con la gara a doppio oggetto”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.Bene, secondo De Priamo “anche l’approvazione di un ordine del giorno che chiede la prelazione per i lavoratori interinali di Multiservizi. La nuova società potrà se bene gestita, rappresentare un valore aggiunto sul livello dei servizi scolastici, ambientali e di decoro. Ringrazio i consiglieri capitolini di Fdi per la giusta scelta di votare la delibera – conclude – che rappresenta un risultato importante non solo per i tanti lavoratori di Roma Multiservizi ma anche per i cittadini romani che potranno avere un servizio migliore”.