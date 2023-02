Abruzzo, Marsilio: legge su spopolamento segnale attenzione aree interne

Giovedì 2 febbraio 2023 - 19:40

Il presidente visita i Comuni delle aree interne del Teramano

Teramo, 2 feb. (askanews) – Arsita, Bisenti, Castiglione Messer Raimondo e Montefino sono stati i centri della Val Fino, in provincia di Teramo, visitati, oggi, dal presidente della Giunta regionale, dell’Abruzzo Marco Marsilio, in un giro istituzionale utile per toccare con mano i problemi e le potenzialità del territorio. Viabilità, trasporto scolastico, sanità territoriale, ricostruzione post sisma 2009 e 2016, infrastrutture e sviluppo economico i temi principali su cui Marsilio si è confrontato con i sindaci dei quattro Comuni. “La legge regionale sullo spopolamento è stato un importante segnale di attenzione verso le aree interne – ha detto Marsilio – e sembra stia funzionando bene, almeno a giudicare da quanto ci rappresentano le amministrazioni locali. Dal prossimo anno – ha aggiunto – non ci sarà più bisogno di presentare l’Isee. Quindi, ci sarà un ulteriore incentivo per i nuclei famigliari a traferirsi nei Comuni montani e fare domanda per ricevere l’assegno di natalità. Ma ovviamente – ha proseguito – si tratta di un ma delle tante misure cui stiamo pensando per invertire il trend connesso al calo demografico dell’entroterra. Il rapporto con il territorio -ha sottolineato – è fondamentale anche per evitare che il senso di marginalità e di abbandono possano prendere il sopravvento”.