Cospito, A. Fontana: solidarietà a cronista Tg2 aggredito a Opera

Mercoledì 1 febbraio 2023 - 15:33

Situazione sta diventando sempre più preoccupante

Milano, 1 feb. (askanews) – “Un gesto grave, preoccupante e inqualificabile”. Così il presidente della Regione Lombardia, commenta il grave episodio che ha visto protagonista, suo malgrado, il giornalista del Tg2 Stefano Fumagalli, aggredito ieri sera da un gruppo di anarchici mentre svolgeva servizio di cronista all’esterno del carcere di Opera.“Esprimiamo vicinanza e solidarietà a Stefano Fumagalli e siamo sicuri che azioni di questo genere non condizioneranno la sua comprovata professionalità. Resta però il gesto, che oltre a essere condannato, deve essere letto come un ulteriore alert verso una situazione che sta diventando sempre più preoccupante”, ha aggiunto a proposito della mobilitazione del mondo antagonista per Alfredo Cospito, anarchico detenuto in regime di 41 bis.