Venezia, seminario su intelligence alla Scuola Navale Morosini

Martedì 31 gennaio 2023 - 19:37

Lezione di Leonardo Bellodi adjunct professor alla Luiss Business School

Roma, 31 gen. (askanews) – Questo pomeriggio all’interno della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia, l’Associazione “Davide De Luca – Una vita per l’Intelligence”, nell’ambito del Premio istituito in favore degli Allievi dell’Istituto, ha promosso un approfondimento sullo “strumento” intelligence, tra storia e attualità. La lezione tenuta da Leonardo Bellodi, adjunct professor alla Luiss Business School, ha offerto una visione di insieme su come uno stato raccoglie, custodisce e diffonde informazioni rilevanti per la tutela della sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e delle imprese. Nel contempo, la relazione ha fornito, anche attraverso il riferimento a casi pratici, una panoramica delle minacce vecchie e nuove geopolitiche, dalla cyber-security all’intelligence economica, alla sicurezza energetica. Il seminario è stato arricchito dalle domande degli Allievi dell’Istituto.