La Geo Barents lascia La Spezia e torna a salvare migranti

Martedì 31 gennaio 2023 - 14:33

Non è stato disposto nessun fermo dopo gli accertamenti della polizia

Genova, 31 gen. (askanews) – La nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere lascerà tra pochi minuti il porto di La Spezia, dove era arrivata sabato scorso con a bordo 237 migranti salvati al largo delle coste libiche in tre distinte operazioni di soccorso.Lo ha annunciato Medici Senza Frontiere, sottolineando che la nave si dirigerà verso il Mediterraneo centrale per una nuova missione.Per la nave di ricerca e soccorso non è stato quindi disposto nessun fermo dopo gli accertamenti della polizia sull’eventuale violazione del decreto Piantedosi. Ieri il comandante ed il capo progetto della Geo Barents erano stati ascoltati in questura per circa 8 ore.Fos/Int13