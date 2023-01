Covid, fino al 28 febbraio obbligo tampone a chi arriva da Cina

Martedì 31 gennaio 2023 - 14:43

Roma, 31 gen. (askanews) – “Obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, la certificazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti la partenza dal territorio della Repubblica Popolare Cinese, ad un test molecolare o ad un test antigenico effettuati per mezzo di tampone con risultato negativo”. E’ quanto stabilisce l’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, che proroga al 28 febbraio le norme precauzionali anti covid per chi giunge dalla Cina. “Su decisione dell’Autorità USMAF competente, ai soggetti provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese possono essere eseguiti ulteriori tamponi a campione al momento dell’arrivo all’aeroporto nell’ottica di garantire la sorveglianza genomica per identificare precocemente eventuali varianti”, si legge.