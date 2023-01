Africa, Nuovi Orizzonti: papa pellegrino di pace e riconciliazione

Martedì 31 gennaio 2023 - 18:01

Pastore che incontra popolo di Dio

Roma, 31 gen. (askanews) – Iniziato oggi il 40mo viaggio apostolico di Papa Francesco nella Repubblica Democratica del Congo e nella Repubblica del Sud Sudan. Un “viaggio ecumenico di pace” per promuovere la cessazione delle violenze in atto. La Comunità Nuovi Orizzonti – si legge in una nota – accompagna con la preghiera questa missione di riconciliazione del Santo padre.“Giù le mani dall’Africa! Basta soffocare l’Africa: non è una miniera da sfruttare o un suolo da saccheggiare. L’Africa sia protagonista del suo destino! Il mondo faccia memoria dei disastri compiuti lungo i secoli a danno delle popolazioni locali”, il grido della Comunità.