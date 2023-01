Abruzzo, approvato piano regolatore portuale di Giulianova

Martedì 31 gennaio 2023 - 20:14

D'Annuntiis: strumento di rilevanza strategica per lo sviluppo

Teramo, 31 gen. (askanews) – Nella seduta di oggi del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, è stato approvato il Piano regolatore Portuale di Giulianova (Teramo). Il piano regolatore aveva iniziato il suo iter nel settembre 2000. “Solo grazie all’impulso della Giunta Marsilio, si è giunti alla sua conclusione, dotando il porto di Giulianova di uno strumento di rilevanza strategica per lo sviluppo dell’infrastruttura portuale – ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, Umberto D’Annuntiis – Il ringraziamento va, in primis, agli uffici del Dipartimento Infrastrutture che hanno raccolto il nostro input di portare finalmente a conclusione il procedimento di approvazione e, poi, alla II Commissione ed al Consiglio Regionale.Grazie a questo strumento programmatorio, si concretizzerà il completamento del prolungamento del molo nord e la rifioritura delle scogliere del molo Sud: si tratta di interventi che il territorio attendeva da anni e per i quali, grazie al lavoro di questa amministrazione, sono stati stanziati 3,8 milioni di euro. L’impegno profuso da questo governo regionale ha dimostrato, a differenza di quanto avvenuto con la precedente Giunta di centrosinistra, quanto sia prioritaria la vicinanza alle necessità dei territori. La Regione Abruzzo, dopo i finanziamenti concessi dalla Giunta Chiodi , torna ad investire sul porto di Giulianova restituendo alla città e a tutta la provincia di Teramo un porto moderno efficiente e sicuro che consentirà di dare nuovo impulso sia al settore pesca che a quello turistico”, ha concluso D’Annuntiis.