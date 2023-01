Piantedosi: Cospito? “Un personaggio con discreta pericolosità”

Lunedì 30 gennaio 2023 - 16:39

Regime carcere duro è stato valutato dagli organi competenti

Roma, 30 gen. (askanews) – Alfredo Cospito è “un personaggio che ha dimostrato una discreta pericolosità”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervistato dal Tg4 ‘Diario del giorno’ su Rete 4,“Questa persona – ha affermato Pinatedosi – è stata condannata, anche in via definitiva, per alcuni gravissimi reati che sono stati commessi e rispetto ai quali gli organi giudiziari competenti hanno proposto la sottoposizione a un regime carcerario”.“Si tratta di un regime di carcere duro – ha aggiunto Piantedosi – che viene applicato a un personaggio che ha dimostrato una discreta pericolosità” e “tale è stata valutata anche dagli organi competenti”.