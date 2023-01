Dissesto idrogeologico, Veneto: quasi 14 mln euro per ridurlo

Lunedì 30 gennaio 2023 - 17:40

Bottacin:"Sempre alta l'attenzione sull'ambiente"

Venezia, 30 gen. (askanews) – La Regione del Veneto ha siglato un accordo con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, nell’ambito degli stanziamenti del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza): sono in arrivo tutta una serie di progettualità per ridurre il rischio idrogeologico nel territorio veneto che comportano uno stanziamento complessivo di 50 milioni di euro.La suddivisione degli stanziamenti è stata approvata recentemente dalla Giunta Regionale, con una delibera proposta dall’assessore al Dissesto Idrogeologico e alla Difesa del suolo, Gianpaolo Bottacin. “Dopo i 20 milioni assegnati alla provincia di Venezia, – ha dichiarato l’assessore regionale Bottacin – è la volta del territorio in provincia di Rovigo, a cui sono stati destinati quasi 14 milioni di euro: un contributo importante finalizzato alla sicurezza del luogo grazie all’attuazione di nuove opere di rinforzo e sistemazione del suolo”.“La priorità del Veneto e del Presidente Zaia – ha ribadito l’assessore Bottacin – è quella di scommettere sull’ambiente, soprattutto per quanto riguarda i rischi idrogeologici e la protezione delle aree verdi e della biodiversità. Proteggere il territorio significa anche garantire maggiore sicurezza ai nostri cittadini”.