Nave Geo Barents arrivata a La Spezia con 237 migranti a bordo

Sabato 28 gennaio 2023 - 15:10

Verranno trasferiti in strutture di accoglienza del Nord Italia

Genova, 28 gen. (askanews) – E’ arrivata alle 15 nel porto di La Spezia la nave Geo Barents di Medici senza Frontiere, con a bordo 237 migranti, tra cui 74 minori non accompagnati.Sulla Calata Artom, dove ha attraccato la nave dopo 5 giorni di navigazione e 3 soccorsi in mare al largo della Libia, sono state allestite dalla Croce Rossa sei grosse tende riscaldate per l’accoglienza dei migranti, a cui verranno distribuiti indumenti invernali e generi di prima necessità.Le operazioni di sbarco dovrebbero proseguire fino a mezzanotte. I migranti, dopo essere stati sottoposti ai controlli di rito, compreso il test di positività al Covid, verranno trasferiti in strutture di accoglienza della Liguria e del Nord Italia.