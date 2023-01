Giustizia, corte appello Roma: in aumento processi di mafia

Sabato 28 gennaio 2023 - 10:02

"Aggravamento rapine, allarmante diffusione reati predatori"

Roma, 28 gen. (askanews) – Nella Capitale e nel sono in aumento i processi per i reati associati e di criminalità organizzata. Lo riferisce il presidente della corte d’appello di Roma, Giuseppe Meliadò, illustrata in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. “Quanto allo stato della giustizia penale il numero dei processi con oltre trenta imputati celebrati nell’anno decorso (sono 32 solo presso il Tribunale di Roma e 45 complessivamente nel distretto) conferma il peso crescente assunto nel distretto dai reati associativi e di criminalità organizzata”, afferma Meliadò aggiungendo che “tanto in primo che in secondo grado continua, per il resto, a registrarsi un costante aumento dei flussi dei reati contro la persona, in particolare dei reati contro le donne, che costituiscono nel Tribunale di Roma il 26 per cento delle imputazioni complessivamente pervenute a giudizio. Un aumento e un aggravamento delle rapine e dei furti in appartamento e una allarmante diffusione dei reati predatori, in particolare, ai danni di anziani all’interno delle abitazioni private; tra le condotte di maggiore allarme sociale si evidenziano anche le estorsioni, così come, per le ripercussioni ambientali, il fenomeno delle occupazioni abusive”.