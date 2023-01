Giustizia, corte appello: pendenze Roma sono problema nazionale

Sabato 28 gennaio 2023 - 10:03

Quasi "40mila processi civili e 50mila penali"

Roma, 28 gen. (askanews) – “Le pendenze della Corte di appello di Roma (pari a circa 40mila processi civili e del lavoro e a 50mila processi penali) “costituiscono da sole circa il 20 per cento delle complessive pendenze civili e penali a livello nazionale e trasformano il problema del numero dei processi della corte capitolina in una questione giudiziaria nazionale”. Lo spiega il presidente della corte d’appello di Roma, Giuseppe Meliadò, in un passo della relazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.