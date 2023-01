Sanremo, autoritratto di Rubens sarà esposto al Teatro Ariston

Venerdì 27 gennaio 2023 - 16:40

Toti: sarà icona pop "fuori concorso" dopo successo mostra Genova

Genova, 27 gen. (askanews) – Un’autoritratto di Rubens esposto alla mostra sul pittore fiammingo prorogata fino al 5 febbraio al Palazzo Ducale di Genova, verrà portato al Teatro Ariston per essere ammirato dal pubblico del Festival di Sanremo. Dopo il boom di visitatori alla mostra “Rubens a Genova” curata da Nils Buttner e Anna Orlando e l’annunciata sponsorizzazione del restauro della pala d’altare della Circoncisione, la Regione Liguria ha infatti deciso di legare il grande successo avuto da Rubens ad un altro importante evento internazionale come il Festival di Sanremo. L’opera, un olio su tela che misura 66x 50 centimetri, sarà visibile a migliaia di persone per tutta la durata della manifestazione canora.“Rubens – spiega il presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria Giovanni Toti – è un artista fuori concorso al Festival di Sanremo e, come spesso capita agli ospiti fuori concorso, sarà sicuramente tra i protagonisti assoluti del festival. Il progetto ‘Rubens ospite d’onore al Festival di Sanremo’ è un simbolo della commistione tra arti anche molto diverse, ma a modo loro tutte popolari, che sono alla base della linea politica della cultura della Regione”.“Rubens – sottolinea Toti – è certamente un’icona pop della pittura e lo dimostrano i numeri e il successo della mostra al Ducale, così come il Festival di Sanremo, per quanto riguarda l’arte canora, è senza dubbio lo spettacolo, la trasmissione, l’evento pop più seguito in Italia. Questa iniziativa vuole promuovere in modo trasversale le istituzioni culturali della Liguria, a partire da Palazzo Ducale che è la più importante di Genova, ma è anche un modo per ammirare un dipinto di Rubens simbolo della bellissima mostra allestita al Ducale. Le tante persone che arriveranno al Teatro Ariston di Sanremo per vedere altro, rimarranno suggestionate e ispirate dalla visione del quadro del grande artista fiammingo e, magari, decideranno di visitare Genova e scoprire le sue bellezze”.“Siamo orgogliosi che una delle opere dell’incredibile mostra di Genova – aggiunge il sindaco di Genova e assessore alla Cultura Marco Bucci – possa essere protagonista anche al Festival di Sanremo. Un palcoscenico unico per un dipinto che ha saputo incantare i visitatori in questi mesi a Palazzo Ducale. La mostra di Rubens si è rivelata un grandissimo successo per la nostra città, con 70 mila visitatori rimasti a bocca aperta di fronte alle bellezze delle opere dell’artista fiammingo, un risultato frutto di un grande lavoro. Questa nuova iniziativa consentirà di attirare a Genova ancora più visitatori”. Il giorno dopo la chiusura della mostra a Genova, il 6 febbraio, il dipinto verrà imballato e portato all’Ariston in tempo per la prima giornata del Festival, in programma martedì 7 febbraio.