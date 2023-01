Roma, Uilt Lazio: apprezzabile impegno Piano Ama su investimenti

Venerdì 27 gennaio 2023 - 18:57

"Ci riserviamo di approfondire i contenuti"

Roma, 27 gen. (askanews) – “abbiamo partecipato con interesse alla presentazione del piano industriale da parte dei Vertici di AMA. Non siamo ancora nella possibilità di esprimere giudizi nel merito dei vari elementi che lo compongono. Ci riserviamo la possibilità di approfondire i contenuti, soprattutto negli aspetti riguardanti i livelli occupazionali diretti e indiretti. È comunque già apprezzabile l’impegno rispetto agli investimenti finalizzati al recupero dell’immagine, decoro e prestigio di Roma Capitale in vista degli importanti appuntamenti che la vedranno protagonista sulla scena internazionale”. Lo afferma in una nota il segretario generale Uiltrasporti Lazio, Maurizio Lazio.