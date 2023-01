Giustizia, in Distretto Napoli calano pendenze in ambito penale

Venerdì 27 gennaio 2023 - 18:35

Con conseguente riduzione durata processi e peso giacenze

Napoli, 27 gen. (askanews) – Nel settore penale, in quasi tutti i tribunali del distretto della Corte di Appello di Napoli si riducono le pendenze finali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con una conseguente riduzione della durata dei processi e una diminuzione sul peso delle giacenze. A sottolinearlo, nella sua relazione anticipata oggi alla stampa, il presidente facente funzione della Corte d’Appello, Eugenio Forgillo alla vigilia della cerimonia d’inaugurazione dell’anno giudiziario. Emerge, però, che il dato per la Corte di Appello partenopea “resta assolutamente spropositato in relazione alla forza lavoro” a disposizione. “A fine 2021 – ha spiegato il magistrato – vi erano oltre 55mila processi in attesa di celebrazione, di cui oltre 180 anteriori al 2010. Sebbene si siano ridotti a 49mila, sono pur sempre un’entità immane”. “In tutte le procure del Distretto si registrano meno iscrizioni rispetto all’annualità precedente e – ha aggiunto – considerevoli sono le dichiarazione di estensione del reato per prescrizione: 7.577 nelle varie fasi del processo di primo grado”. Anche in merito al settore civile e alla sezione lavoro si registra un calo delle iscrizioni rispetto al 2021 nella misura del -5,04%. “Gravi criticità si registrano – ha proseguito Forgillo – per la carenza dei vuoti d’organico dei magistrati con la mancanza di 22 magistrati su 164 in organico. Ancora più grave la carenza di personale amministrativo derivando gravi problemi di gestione e assicurazione dello svolgimento delle udienze. Peggiore ancora la situazione negli uffici del giudice di pace”. In questi uffici, anche il Covid ha comportato “pesanti limitazioni e battute di arresto in quanto la mancanza di normativa agevolativa e la cronica carenza di strutture e logistica adeguata”.