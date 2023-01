Giorno memoria, divelta targa in memoria ebrei a Bordighera

Venerdì 27 gennaio 2023 - 17:24

Poco dopo una cerimonia di commemorazione

Genova, 27 gen. (askanews) – A Bordighera, in provincia di Imperia, è stata divelta e gettata in una scarpata la targa che ricordava gli ebrei in fuga dalla baia di “Bagnabraghe”.Il gesto vandalico è stato compiuto da ignoti nella tarda mattinata di oggi, poco dopo la fine della cerimonia organizzata in occasione della Giornata della Memoria proprio davanti alla targa posizionata nel 2019 in ricordo degli ebrei che nel 1939 si imbarcarono nella spiaggia sottostante per raggiungere la Francia e sfuggire alle persecuzioni. A notare per prima la targa divelta è stata una funzionaria comunale, che ha subito segnalato l’accaduto. Indagini sono in corso per risalire agli autori del blitz.