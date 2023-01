Covid, Rezza: indicatori positivi, situazione del tutto sotto controllo

Venerdì 27 gennaio 2023 - 17:02

Continua a diminuire incidenza casi, nessuna congestione ospedali

Roma, 27 gen. (askanews) – “Continua a diminuire anche questa settimana l’incidenza di casi Covid-19 nel nostro Paese, che si fissa a 65 casi per 100mila abitanti. Anche l’Rt mostra una decisa tendenza alla diminuzione, siamo ormai a 0,73 quindi ben al di sotto della soglia epidemica”. Lo sottolinea Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, nel consueto video del venerdì a commento dei dati settimanali. “Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva – precisa – è rispettivamente al 6,4 e al 2,1 per cento”, ponendo l’accento sulla “diminuzione della congestione delle strutture sanitarie che è al di sotto di qualsiasi soglia di criticità” “Tutti gli indicatori – conclude – mostrano un’evoluzione positiva e al momento la situazione appare essere del tutto sotto controllo”.