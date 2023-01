Sos Mediterranee: le autorità italiane ci fanno sbarcare a Carrara, dista tre giorni

Giovedì 26 gennaio 2023 - 20:18

"Garantire sbarco prima possibile per tutelare salute dei 95 naufraghi"

Roma, 26 gen. (askanews) – “Le autorità italiane ci hanno indicato il porto di Carrara per sbarcare. È a 1.500 km di distanza dalla zona delle operazioni. Ciò comporta una navigazione di 3 giorni ed espone donne, uomini e bambini ad onde, pioggia, vento e freddo”, scrive su Twitter Sos Mediterranee Italia, parlando del porto assegnato alla Ocean Viking che ieri ha soccorso 95 naufraghi da un gommone stracarico in acque internazionali al largo della Libia.“I sopravvissuti soffrono di mal di mare. L’equipaggio sta facendo del proprio meglio per supportarli. Per legge, lo sbarco dev’essere garantito prima possibile per tutelare la salute e la sicurezza delle persone soccorse”, si legge ancora.Dmo/Int14