Milano-Cortina, Fontana: proporremo Lombardia per pattinaggio veloce

Giovedì 26 gennaio 2023 - 12:20

Dopo rinuncia del Trentino e ipotesi Torino

Milano, 26 gen. (askanews) – Dopo il passo indietro del Trentino e quello in avanti di Torino, anche la Lombardia si propone di ospitare le gare di pattinaggio di velocità dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia e candidato a un secondo mandato, Attilio Fontana, durante un incontro con i vertici regionali di Cna. “È stata avanzata la proposta di Torino, noi come Lombardia stiamo lavorando per presentare un progetto alternativo. È una questione di orgoglio, ci hanno tutti preso in giro, è vero che adesso sono cambiati sindaco e presidente della Regione che l’hanno fatto, ma vorremo tenerle in Lombardia anche se non erano previste”, ha detto Fontana.