Shoah, alla Scuola Sant’Anna installazione di Gianni Lucchesi

Mercoledì 25 gennaio 2023 - 10:22

"L'appello", un richiamo alla firma delle leggi razziali

Firenze, 25 gen. (askanews) – Immagini, letture e installazioni artistiche per celebrare la Giornata della Memoria, venerdì 27 gennaio, alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Il coordinamento scientifico è stato curato da Michele Emdin e Barbara Henry, docenti della Scuola Superiore Sant’Anna, rispettivamente di Cardiologia e di Filosofia Politica. L’evento ha ricevuto il patrocinio degli atenei di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore, Università di Pisa.La Giornata della Memoria si apre alle ore 9.00 di venerdì 27 gennaio, in aula magna storica, con “L’appello”, installazione dell’artista Gianni Lucchesi, arricchita da un video di Chiara Evangelista della Scuola Superiore Sant’Anna.“Ho ricevuto e accettato con molto piacere il nuovo invito a contribuire alla Giornata della Memoria – spiega Gianni Lucchesi – presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Dopo la grande mostra ‘Vite sospese’ del 2019 allestita all’interno della Chiesa Sant’Anna, nel 2020 ho realizzato ‘Lo sconquasso’, installazione pensata proprio per l’aula magna storica. L’installazione del 2023, ‘L’appello’, metterà ancora al centro dell’attenzione la quotidianità degli studenti e ciò per permettere all’osservatore di immergersi in quella specifica dimensione e di immedesimarsi. Il termine ‘appello’, in ambito scolastico e accademico, ha un significato noto, chiamare studentesse e studenti per nome e per cognome per verificarne la presenza. Pensando all’espulsione di quei ragazzii dall’università, dopo la firma delle leggi razziali – conclude Gianni Lucchesi – il termine ‘appello’ assume dunque un’accezione inquietante, la chiamata a un atroce destino”.