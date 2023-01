Migranti, Petrucci (FdI): in Toscana 31 mila irregolari, troppi

Mercoledì 25 gennaio 2023 - 14:26

"Politiche adottate finora sono sconsiderate"

Firenze, 25 gen. (askanews) – “Le politiche migratorie adottate finora sono state a dir poco sconsiderate. Abbiamo assistito ad una gestione caotica che ha favorito l’immigrazione clandestina. In Toscana ci sono circa 31 mila stranieri irregolari (così come calcolato nel Piano di Sviluppo Regionale 2021-2025), la maggioranza dei quali vive di espedienti o di delinquenza e si macchiano di reati (anche gravi). Gli edifici abbandonati nelle periferie delle nostre città diventano rifugi improvvisati per questi soggetti”. Lo dichiara il consigliere della Regione Toscana di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci.“Questo problema -aggiunge Petrucci- è sempre stato affrontato in modo ideologico e una parte della sinistra ci si è cullata al suo interno per interessi puramente economici adottando – tra l’altro – la banderuola della presunta accoglienza. Fa piacere sentire che l’assessore Ciuoffo sia così critico nei confronti di questo sistema”.Secondo Petrucci, “chi è irregolare non ha alcuna possibilità di emergere dall’illegalità visto che le nostre aziende devono assumere personale in regola. Si innesca così un circolo vizioso che va assolutamente fermato”.