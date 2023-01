Giustizia, domani inaugurazione anno giudiziario in Cassazione

Mercoledì 25 gennaio 2023 - 18:03

Previsti interventi di primo presidente, pg e vicepresidente Csm

Roma, 25 gen. (askanews) – E’ quasi tutto pronto per l’inaugurazione dell’anno giudiziario in Cassazione. Il salone dell’Aula Magna del ‘Palazzaccio’ è stato allestito e domani saranno ultimati solo alcuni dettagli. La cerimonia come già nel 2022 avviene comunque con un numero di presenze ridotto rispetto agli anni precedenti la pandemia, ma in ogni caso è il giorno dell’attenzione massima. Atteso è il discorso del primo presidente, Pietro Curzio, ed ancora di più la relazione sullo stato della giustizia. Insieme con l’intervento del procuratore generale Luigi Salvato quelle osservazioni e quei dati che si potranno leggere nei dossier saranno motivo di dibattito e riflessione. Massima attenzione sarà prestata al nuovo vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Fabio Pinelli. Fino a poco tempo fa forse immaginava di prendere la parola in quest’occasione come rappresentante degli avvocati. Domani, invece, per il Consiglio nazionale forense parlerà la presidente Maria Masi. L’apertura dell’anno giudiziario sarà poi seguita, nella giornata di venerdì, da quanto verrà registrato nelle corti d’appello. Per domani, giovedì 26 gennaio, in piazza Cavour dalle 7 alle 14 saranno spostati i capolinea degli autobus per motivi di sicurezza.