Vino, 44esimo Congresso Oiv si terrà dal 5 al 9 giugno a Cadice e Jerez

Martedì 24 gennaio 2023 - 19:19

Avrà come tema "Viticoltura e tecnologie dell'informazione"

Milano, 24 gen. (askanews) – Il 44esimo Congresso mondiale della vite e del vino e la 21esima Assemblea generale dell’organizzazione internazionale della vite e del vino (OIV) si svolgeranno dal 5 al 9 giugno 2023 a Cadice e a Jerez de la Frontera, in Spagna. Lo ha reso noto la stessa Organizzazione internazionale della vigna e del vino (Oiv) spiegando che alle due iniziative parteciperanno i maggiori specialisti mondiali nel campo della viticoltura e dell’enologia, nonché esperti di fama mondiale in materia di salute, sicurezza, diritto ed economia coinvolti nel settore della produzione vitivinicola.Il Congresso tratterà le questioni legate alle attuali sfide che la produzione vitivinicola mondiale deve affrontare, sintetizzate nel tema: “Viticoltura e tecnologie dell’informazione”. Quattro le sessioni previste. “Big data e intelligenza artificiale nel processo decisionale in viticoltura di fronte ai cambiamenti climatici”; “Nuove tecnologie applicate all’enologia; “Diritto e informazione dei consumatori. Digitalizzazione delle informazioni al servizio dei consumatori e tracciabilità”; “Sicurezza alimentare, consumo, nutrizione e salute. Tecnologie informatiche per la sostenibilità e la sicurezza alimentare”.