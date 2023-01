Maltempo, prorogata in Campania allerta gialla fino a domattina

Lunedì 23 gennaio 2023 - 15:19

Protezione civile regionale: attenzione a rischio idrogeologico

Napoli, 23 gen. (askanews) – La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato fino alle 9 di domani l’avviso di allerta meteo Gialla, tuttora in corso, sulle zone 1 e 3 (Piana Campana, Napoli, Isole del Golfo, Area Vesuviana; Penisola Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e Monti Picentini). Permane, infatti, la criticità idrogeologica anche in assenza di precipitazioni sulla fascia costiera centro-settentrionale. L’avviso meteo evidenzia comunque, precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o isolato temporale.Si raccomanda pertanto ai sindaci delle aree interessate di “mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni connessi al rischio idrogeologico, in linea con i rispettivi piani di protezione civile tenendo conto che fenomeni come frane e caduta massi, potranno verificarsi anche in assenza di piogge”. Tra i possibili scenari connessi al rischio idrogeologico si segnalano, anche in assenza di precipitazioni,: ruscellamenti superficiali, con possibili fenomeni di trasporto di materiale e possibili voragini per fenomeni di erosione; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni); scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle acque piovane, con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; occasionali fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per la saturazione dei suoli.Dal punto di vista della perturbazione attualmente presente sul territorio regionale, nella giornata odierna, a causa della bassa temperatura degli strati più alti dell’atmosfera, saranno ancora possibili grandinate sulle zone in cui vige l’allerta Gialla. I fenomeni, a partire dalla serata, andranno progressivamente diminuendo.