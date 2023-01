L’arresto di Messina Denaro, Di Matteo: non si può dire che la stagione delle stragi sia finita

Venerdì 20 gennaio 2023 - 11:52

Il magistrato: e ciò che ha detto Salvatore Baiardo non va sottovalutato

Roma, 20 gen. (askanews) – “Chi conosce la storia della mafia sa che non si possono trarre conclusioni affrettate. Non si può affermare con certezza che la stagione delle stragi sia finita.Cosa Nostra è stata in grado di cambiare le proprie strategie in base alle contingenze politiche e sociali del paese. In questi giorni, alcuni toni trionfalistici stanno diventando pericolosi.Non si può essere certi che questa sia la fine di una Cosa Nostra violenta nei confronti dello Stato e delle istituzioni. La storia ci insegna che la mafia adotta strategie diverse a seconda degli eventi e delle contingenze. Vedremo cosa succederà in futuro, l’arresto potrebbe destabilizzare l’assetto attuale delle mafie italiane, ma non si può sottovalutare la loro forza e capacità di infiltrazione in economia, imprenditoria e finanza”. Così ha detto il magistrato Nino Di Matteo parlando a Rtl 102.5 in “Giletti 102.5”, trasmissione condotta da Massimo Giletti e Luigi Santarelli, in merito all’arresto di Matteo Messina Denaro.“È un arresto importante che pone fine ad una latitanza di trent’anni di un uomo mafioso che è stato definitivamente condannato almeno per cinque stragi, numerosissimi omicidi e altri fatti gravi. Un plauso ai carabinieri e alla procura di Palermo che ha coordinato la loro attività”, spiega subito Di Matteo che poi aggiunge: in riferimento all’intervista realizzata da Massimo Giletti a Salvatore Baiardo, in cui quest’ultimo aveva alluso a un imminente arresto del boss: “È importante comprendere se, nel periodo immediatamente precedente alla sua cattura, Matteo Messina Denaro avesse abbandonato le precauzioni di sicurezza perché si sentiva al sicuro dalla possibilità di essere arrestato o se, al contrario, avesse accettato la possibilità di essere rintracciato e catturato. Questo sarà valutato dagli inquirenti attraverso le loro indagini. Tuttavia, non si deve sottovalutare la complessità del caso e le dichiarazioni rilasciate da Salvatore Baiardo poco tempo fa”.E poi “da un punto di vista investigativo e giudiziario, l’intervista di Salvatore Baiardo a Massimo Giletti non va sottovalutata. La precisione e la nettezza delle affermazioni di Baiardo riguardo la gravità delle condizioni di salute di Matteo Messina Denaro, che poi si sono rivelate essere vere, e il riferimento temporale che si è verificato come prospettato, devono essere considerati importanti. Bisogna indagare a fondo per capire come Baiardo fosse a conoscenza di tali informazioni, se anche i Graviano ne erano al corrente e perché abbia scelto di dichiararle pubblicamente. Non bisogna sottovalutare questa vicenda come una mera millanteria o una previsione casuale di un individuo che voleva solo fare rumore”.Red/Nav/Int14