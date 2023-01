In casa di Messina Denaro c’era un ritratto e una frase di “Joker”

Venerdì 20 gennaio 2023 - 17:32

Immagini diffuse dai carabinieri del Ros

Roma, 20 gen. (askanews) – Un ritratto di Joker, il personaggio della DC Comics avversario di Batman, è stato trovato dai carabinieri del Ros nella prima abitazione in uso a Matteo Messina Denaro. L’immagine, che riproduce una scena del film interpretato da Joaquin Phoenix nel 2019, è stata diffusa dai militari insieme con la foto di una frase, un motto, firmato da “Joker”: “C’è sempre una via d’uscita ma se non la trovi sfonda tutto”.Nav/Int2