Vino, a Slow Wine Fair il Premio Carta Vini Terroir e Spirito Slow

Giovedì 19 gennaio 2023 - 14:28

Prima edizione in collaborazione tra Slow Food e Milano Wine Week

Milano, 19 gen. (askanews) – A Slow Wine Fair, la manifestazione organizzata da BolognaFiere con la direzione artistica di Slow Food in programma dal 26 al 28 febbraio prossimi, approdano il “Premio Carta Vini Terroir” e “Spirito Slow”, che celebrano le migliori selezioni vinicole del mondo della ristorazione e del retail. Si tratta della prima edizione di uno speciale spinoff degli “MWW Awards”, realizzato nell’ambito della collaborazione pluriennale con “Milano Wine Week” (MWW).Questo evento si aggiunge, quindi, al percorso di valorizzazione inaugurato nel 2021 in seno alla settimana milanese del vino, la cui sesta edizione è in programma dal 7 al 15 ottobre 2023. Agli oltre 100 premi assegnati dalla giuria di esperti di MWW, si affiancano così 36 nuovi riconoscimenti che saranno assegnati a Bologna lunedì 27 febbraio per celebrare la cultura del bere bene e del vino buono pulito e giusto, rafforzando il legame tra wine lover e locali che incentrano le proprie selezioni su vini con queste caratteristiche. Ad attribuire i riconoscimenti, una giuria di professionisti, insieme al pubblico di appassionati, che potranno interagire attraverso il sito della Slow Wine Fair.“Al centro dei progetti di Slow Food sul vino, ci sono i tre protagonisti della Slow Wine Coalition: vignaioli, appassionati e professionisti. Ecco perché riteniamo fondamentale esaltare la figura di coloro che per mestiere propongono i vini ai consumatori: loro sono il vero anello di congiunzione tra chi il vino lo fa e chi lo beve” ha spiegato Giancarlo Gariglio, coordinatore della Slow Wine Coalition e curatore della guida Slow Wine, sottolineando che “il rischio che stiamo correndo è che nel nostro Paese ci si dimentichi di queste donne e uomini ai quali il settore deve riconoscenza e attenzione”. “Anche per questo motivo – ha concluso – abbiamo sposato l’ambizioso progetto realizzato insieme alla Milano Wine Week, che in questo campo vanta grande esperienza”.“Abbiamo desiderato rafforzare il nostro rapporto con la manifestazione organizzata da BolognaFiere costruendo con Slow Wine una tappa speciale dei nostri premi Carta Vini Italia, dedicati alle migliori selezioni di alcuni dei più importanti terroir italiani ed esteri e ad altre categorie speciali, come le migliori selezioni di vini biologici e biodinamici o di vini con il migliore rapporto qualità-prezzo” ha dichiarato il presidente della Milano Wine Week, Federico Gordini, parlando di “un’importante tappa di un percorso che giungerà al suo culmine con gli MWW Awards, che saranno consegnati nel corso della cerimonia in programma lunedì 9 ottobre nell’ambito della sesta edizione di Milano Wine Week”.Otto riconoscimenti saranno conferiti ai primi tre ristoranti ed enoteche che vantano una selezione particolarmente forte su ciascuno dei terroir scelti. Fra i premi territoriali italiani, la migliore selezione di Barolo e di Chianti Classico (per le denominazioni più affermate) e la migliore selezione di vini irpini e di Trebbiano d’Abruzzo (per le denominazioni emergenti). Per i premi territoriali internazionali i focus sono invece la Loira e la Mosella e, per quanto riguarda i territori emergenti, l’Austria e la Slovenia.Alla Slow Wine Fair sarà dato spazio anche a tre rappresentanti per ciascuna delle categorie tematiche che rendono protagonisti i vitigni, le certificazioni, o l’idea stessa di vino buono, pulito e giusto, ovvero: migliore selezione di vini provenienti da vitigni autoctoni ‘minori’; migliore selezione di vini certificati (biologici e/o biodinamici); migliore selezione di vini con un buon rapporto qualità-prezzo; migliore selezione di vini italiani buoni, puliti e giusti all’estero. Per tutto gennaio, il pubblico potrà candidare i ristoranti e le enoteche del cuore sul sito della Slow Wine Fair. Dall’1 al 15 febbraio una prima scrematura verrà affidata al voto degli appassionati, che definirà le prime dieci nomination per ogni categoria. Subito dopo sarà la giuria di esperti a decretare i tre indirizzi per ogni tematica, che verranno infine premiati lunedì 27 febbraio 2023.