Roma, Forum Ex Snia: domenica 22 gennaio ‘abbracciamo’ il lago

Giovedì 19 gennaio 2023 - 18:46

"Regione Lazio Tuteli l'area. No a permesso comunale a costruire"

Roma, 19 gen. (askanews) – Attiviste e attivisti romani che vogliono la trasformazione in Parco del Lago Bullicante sorto tra le rovine dell’ex Snia, in via Prenestina, danno appuntamento a tutti i sostenitori della loro vertenza per domenica 22 gennaio 2023 per compiere insieme un gesto simbolico: abbracciare il lago con una catena umana.La vicenda del parco mancato intreccia i destini della campagna elettorale per le regionali nel Lazio perché l’amministrazione regionale non ha perfezionato i vincoli paesaggistici per l’intera area e il Comune di Roma ha autorizzato, in mancanza di vincoli, il proprietario dei manufatti ex industriali adiacenti l’area, abbandonati da anni, ad avviare dei lavori di manutenzione e ripristino.“Il Forum del Lago – si legge nella convocazione della giornata di mobilitazione che partirà dalla mattina – chiama la comunità ad unirsi in difesa di questo patrimonio naturale ed archeologico e di tutto ciò che il lago genera e protegge: la biodiversità che con lentezza ma senza sosta si è fatta largo tra il cemento creando un ecosistema di rara importanza, le varietà vegetali che mitigano il calore e contribuiscono all’assorbimento di CO2, la salute della società tutta, i progetti che coinvolgono giovani, adulti e anziani”.Il Forum del Lago chiede, ancora “alla comunità tutta di unirsi domenica 22 gennaio 2023 e opporsi alla follia di un progetto industriale sull’area dell’Ex Snia ad oggi in attesa di essere riconosciuta come Monumento Naturale e ‘dire no’ al permesso per costruire sull’area concesso lo scorso 11 novembre dal Comune di Roma”.“Difendiamo le nostre vite dagli affaristi; opponiamoci alla politica che non tutela le nostre esistenze ma ne abusa. Esproprio, esproprio! Insieme! – è l’invito del Forum -. Domenica 22 gennaio 2023 alle ore 10.00 troviamoci al Lago Bullicante per avvolgere tutta l’area dell’Ex Snia in un grande e partecipato abbraccio e chiedere che venga riconosciuta e tutelata come Monumento Naturale! Nessun compromesso con gli interessi della rendita, nessuna tregua con i vertici della Regione Lazio che possono – e devono – firmare per la tutela dell’intera area. L’unica decisione che accetteremo sarà quella che garantirà il benessere della comunità e il suo diritto ad un ambiente salubre e la protezione dell’ecosistema del lago. Niente fermerà il desiderio della comunità di vivere e difendere questa preziosa biodiversità. Qui c’è la felicità!”, concludono.