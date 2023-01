Manifestazione a Castelvetrano promossa da parente Messina Denaro

Giovedì 19 gennaio 2023 - 12:03

Ad organizzarla Giuseppe Cimarosa

Palermo, 19 gen. (askanews) – Castelvetrano continua ad organizzare manifestazioni per celebrare l’arresto del boss Messina Denaro. L’ultima in ordine di tempo è quella organizzata da Giuseppe Cimarosa, per la giornata di oggi, con partenza alle ore 16 dalla via Ruggero Settimo, a pochi passi dalla casa della famiglia Messina Denaro ed arrivo nel Sistema delle Piazze. Cimarosa è noto per aver detto no al retaggio mafioso della sua famiglia, la madre è prima cugina del boss ex latitante, mentre il padre Lorenzo, scomparso da qualche anno, con le sue rivelazioni ai magistrati consenti di mettere segno una serie di arresti importanti nella cerchia dei fedelissimi di Messina Denaro.