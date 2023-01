Cybersecurity, BeDisruptive entra a far parte di Trusted Introducer

Giovedì 19 gennaio 2023 - 17:22

E' il principale forum europeo per protezione minacce informatiche

Milano, 19 gen. (askanews) – I security operations center di BeDisruptive, situati a Roma e Madrid, sono entrati a far parte di Trusted Introducer, il principale forum europeo che riunisce al proprio interno i centri operativi di alcune delle più importanti organizzazioni e aziende in Europa e nel mondo, con l’obiettivo di creare un network di esperti che promuova la collaborazione, la ricerca e lo sviluppo di nuove strategie per la protezione dalle minacce informatiche.L’ingresso di BeDisruptive all’interno del forum è parte di una più ampia strategia di collaborazione e scambio di conoscenze e best practices con la comunità globale di esperti in risposta alle minacce digitali. Una collaborazione che permetterà all’azienda di lavorare a stretto contatto con gli altri membri del Trusted Introducer per rimanere aggiornati sulle ultime tattiche, tecniche e procedimenti dei cybercriminali, e conoscere e divulgare le ultime misure tecnologiche utili a mitigare il rischio di attacchi ai sistemi e agli utenti.“La partecipazione al forum ci permetterà di migliorare le nostre competenze – ha dichiarato Giovanni Toscani, Soc director di BeDisruptive in Italia – attraverso la collaborazione con altri membri per prevenire le minacce informatiche e contribuire in questo modo allo sviluppo dell’economia e della società, fornendo ai nostri clienti le migliori soluzioni di cybersecurity”.