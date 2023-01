Venezia, Zaia: grande professionalità autista Actv

Mercoledì 18 gennaio 2023 - 17:38

"Ha gestito situazione pericolo"

Venezia, 18 gen. (askanews) – Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha espresso le sue congratulazioni all’autista dell’Actv che, accortosi di una persona armata di coltello a bordo del suo mezzo ha chiamato ‘in codice’ le volanti e ha accostato il mezzo simulando un guasto. E’ così riuscito a far prendere in consegna dalla Polizia il soggetto, senza che i viaggiatori si rendessero resi conto della situazione. “L’autista ha dimostrato grande professionalità, freddezza, non comune capacità di gestire una situazione di oggettivo pericolo per i passeggeri senza creare panico e senza cedere allarmismi – ha dichiarato Zaia -. Quella che ha dato oggi l’autista di un mezzo pubblico a Mestre è una vera dimostrazione di senso civico, responsabilità e abilità. A lui dico grazie e mi complimento”.