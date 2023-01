Roma, morte De Rienzo: 8 anni al pusher che vendette dose droga

Mercoledì 18 gennaio 2023 - 17:37

Procura aveva chiesto 13 anni di pena. Il caso nel luglio 2021

Roma, 18 gen. (askanews) – E’ stato condannato ad 8 anni di pena Mustafa Minte Lamin, il pusher gambiano accusato di aver ceduto droga all’attore Libero De Rienzo, mancato nel luglio 2021 in seguito ad una overdose di eroina nella sua abitazione in zona Madonna del Riposo, nella zona nord della Capitale. Il giudcie monocratico ha fatto cadere l’accusa di “morte come conseguenza di altro reato”. La Procura, con il pm Francesco Minisci, aveva sollecitato nel complesso una condanna a 13 anni.