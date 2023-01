Rifiuti Roma, Ama: su Tari c’è problema di utenti non censiti

Mercoledì 18 gennaio 2023 - 15:09

"Acea emette 1,7 mln di bollette, Ama 1,7"

Roma, 18 gen. (askanews) – “A Roma, per quanto riguarda l’evasione della Tari, abbiamo un problema di utenti non censiti. Dalla mia precedente esperienza lavorativa so che Acea emette più di 1 milione e 700mia bollette, Ama 1 milione e 400mila. E’ chiaro che abbiamo un problema di soggetti non censiti”. Lo ha detto il Direttore generale Ama Andrea Bossola nel corso dell’audizione prevista nella seduta odierna della commissione capitolina Ambiente, presieduta dal commissario Giammarco Palmieri.