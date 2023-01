Lazio, Pedica (+Eu): per pendolari Tpl ogni giorno è nero

Mercoledì 18 gennaio 2023 - 17:39

"La situazione è tragica"

Roma, 18 gen. (askanews) – “Per gli utenti dei trasporti pubblici tutti i giorni a Roma e nel Lazio sono diventati neri, anzi nerissimi. Disagi sulla Metro B per inconvenienti tecnici, problemi, soppressioni di collegamenti e ora sospensione sulla Roma-Lido, rallentamenti sulle ferrovie regionali alle porte di Roma; oramai è caos totale e le giornate di passione per i pendolari non si contano più”. È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica, segretario regionale del Lazio di Più Europa. “La situazione è davvero tragica e la cosa che più amareggia è che nessuno, finora, sia riuscito a mettere fine a questo strazio quotidiano – sottolinea ancora Pedica, che oggi, con una delegazione del partito, si è recato a controllare la situazione trasporti nel Lazio – come Più Europa solleciteremo la soluzione del problema per migliorare il trasporto pubblico, perchè davvero i cittadini non ne possono più”.