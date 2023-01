Allerta arancione per maltempo in Campania e gialla in 6 regioni

Mercoledì 18 gennaio 2023 - 18:12

Domani neve a bassa quota al Centro-Nord

Milano, 18 gen. (askanews) – Una vasta e profonda saccatura protesa dal Nord Europa fin verso l’Algeria, convoglia masse d’aria fredda verso il Mediterraneo, continuando a determinare condizioni di tempo perturbato sull’Italia, con precipitazioni nevose che tenderanno a scendere ulteriormente di quota sulle regioni centro-settentrionali.Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dalle prime ore di domani, giovedì 19 gennaio, il persistere di nevicate, a quote al di sopra dei 600-800 metri, su Sardegna, Toscana e Umbria, in abbassamento fino ai 200-400 metri sulla Toscana, con apporti al suolo da deboli a moderati.Dalle prime ore di domani si prevedono, inoltre, nevicate, a quote al di sopra dei 400-600 metri, su Veneto ed Emilia-Romagna, in locale abbassamento a quote di pianura, con apporti al suolo da deboli a moderati.Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 19 gennaio, allerta arancione su gran parte della Campania e allerta gialla in Umbria, Molise e Basilicata, sul restante territorio della Campania e su alcuni settori di Sardegna e Calabria.red-fcz/Int13