Toscana, presentato volume a favore di Cure2Children

Martedì 17 gennaio 2023 - 17:29

I "sogni" di Federico Fubiani a Palazzo del Pegaso

Firenze, 17 gen. (askanews) – E’ stato presentato presso il Media Center Sassoli al Palazzo del Pegaso il volume di racconti Sogni, Pensieri, Parole E Segni di Federico Fubiani, con le Illustrazioni di Niccolò Storai, il cui ricavato è devoluto all’Associazione Onlus Cure2Children per il Progetto Global Neuroblastoma Network.“Stamani raccontiamo una storia bellissima – ha dichiarato Antonio Mazzeo presidente del Consiglio regionale della Toscana -che tiene insieme la capacità di raccontare del giovane scrittore Federico Fubiani con il desiderio di aiutare chi soffre di più, infatti il ricavato della vendita del libro sarà devoluto alla Fondazione Cure2Children. È un esempio concreto della capacità di collegare cultura e solidarietà, con Cure2Children abbiamo già messo in campo una serie di iniziative e pensiamo anche al calendario che andremo a presentare nelle prossime settimane. Il compito della politica è di essere a fianco delle associazioni che si impegnano nel sociale e cercano di aiutare chi soffre e ha più bisogno di aiuto.”Nelle parole di Massimiliano Pescini, consigliere regionale, si coglie l’apprezzamento per questo libro: “Un’opera molto bella che conferma la qualità dello scrittore Federico Fubiani, un autore ormai apprezzato a livello nazionale, che riesce a entrare in modelli narrativi diversi e poi la scelta giusta di aiutare una associazione meritoria come Cure2Children, che lavora per aiutare chi viene colpito da gravi malattie. L’associazione fa cose straordinarie in Africa ed anche nel nostro paese per aiutare i genitori dei bambini che vengono colpiti da gravi malattie.”