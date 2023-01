Roma, ok Assemblea capitolina a aree ‘Sos rider’ nelle biblioteche

Martedì 17 gennaio 2023 - 17:03

Battaglia (Pd): un supporto in 16 biblioteche per i 6mila addetti

Roma, 17 gen. (askanews) – Aree di sosta e ristoro in 16 biblioteche di Roma dove fermarsi per riposare al caldo o all’ombra, trovare acqua fresca e altre bevande, utilizzare i servizi igienici o trovare prese elettriche per ricaricare i telefonini. L’Assemblea capitolina ha approvato una delibera su proposta della maggioranza, prima firmataria la consigliera del Partito democratico Erica Battaglia, chiamata “Sos Rider” che punta a dare un supporto ai circa 6.000 lavoratori che a Roma consegnano cibo e altri prodotti a domicilio.Le prime 16 aree Sos rider sono nelle biblioteche: Flaminia (Municipio II); Tullio De Mauro (Municipio II); Villa Leopardi (Municipio II); Aldo Fabrizi (Municipio IV); Giovenale(Municipio IV); Vaccheria Nardi(Municipio IV); Mameli (Municipio V); Collina della pace (Municipio VI); Raffaello (Municipio VII); Rugantino (Municipio VII); Laurentina(Municipio IX); Sandro Onofri (Municipio X); Colli Portuensi(Municipio XI); Corviale (Municipio XI); Villino Cordini (Municipio XII); Casa del Parco (Municipio XIV).“Oggi con questa proposta di iniziativa consiliare iniziamo a dare una prima risposta e un bel segnale di sostegno a figure professionali, come quelle dei Riders, che scontano la difficoltà a trovare un pieno riconoscimento – spiega la consigliera Battaglia, presidente della commissione capitolina Cultura -. Vogliamo avviare un percorso di supporto per questi lavoratori, che non possiamo più considerare ‘nuovi’, che operano in un settore che si è ampliato dopo la pandemia, rappresentando un servizio ormai familiare per cittadini e turisti, ma anche di sostegno alle entrate economiche di molti esercizi commerciali della nostra città”.(Segue)