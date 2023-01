Pizza, il contest di Italy Food Porn e Matteo Di Cola

Martedì 17 gennaio 2023 - 17:40

Per la Giornata Mondiale della Pizza

Roma, 17 gen. (askanews) – In occasione della Giornata Mondiale della Pizza la squadra di Italy Food Porn, capitanata dall’imprenditore digitale e food influencer romano Matteo Di Cola ha deciso di far impazzire il web con una nuova call to action.Per la Giornata Mondiale della Pizza, infatti, i primi utenti che faranno un ordine presso i locali aderenti all’iniziativa, comunicando di aver visto le storie di Italy Food Porn, avranno in omaggio una pizza.Ecco i ristoranti coinvolti: Roma: Bistrot Pasquino, Innovative Caseificio Pizzeria, Chiù Sapore, Drunk Lobster, Eden Lab, Mariuccia, Le Officine Resta, I Ruderi, Enjoy Bracciano, Mood Pizza e Bolle, Pizza e Babbà Cassino.Napoli: Bola Caserta, Taverna Lucìana, 7 Soldi, Pizzeria Corallo, Alleria, Pizzeria Federico Guardascione, Decimo, Golocious, Mulino Primavera, Pizzeria Mé, Simone Fortunato, Al Solito Porzio.Firenze: Il Pizzaiuolo.Salerno: La Pizza Di Polichetti.Milano: Modus, Sazi E Sani, Johnny Take Ue’.Bologna: Donna Rachè, Pizzeria Papeo To Go, Pizzeria Papeo.Abruzzo: Pizzeria Annunziata.Calabria: Notting Hill, Mangià, Arrimo Bistrot.Ognuno di questi ristoranti offrirà la pizza al primo cliente che effettuerà l’ordine, in questo giorno dedicato al simbolo del tricolore in Italia e nel mondo.