Matteo Messina Denaro è al 41 bis, Nordio ha firmato il decreto

Martedì 17 gennaio 2023 - 15:44

Il boss arrestato ieri a Palermo dal Ros è detenuto a l'Aquila

Roma, 17 gen. (askanews) – Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato questa mattina il regime carcerario previsto dal 41 bis per Matteo Messima Denaro, arrestato ieri dai carabinieri del Ros a Palermo.Matteo Messina Denaro è detenuto in regime di massina sicurezza nel carcere de L’Aquila, ha confermato il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia.Il boss di Castelvetrano “è stato immediatamente trasportato fuori dalla Sicilia, ora si trova un Abruzzo. Mi riferisco al carcere de l’Aquila”, ha ammesso il magistrato intervenendo a SkyTg24 e ha subito precisato: “Contro la nostra volontà anche questo dato è filtrato ma a questo punto non ha molto senso smentirlo”.Da De Lucia un’ulteriore precisazione: “Devo dire è tutta la macchina dello Stato ha funzionato in maniera eccellente perchè si è immediatamente trovato il luogo di detenzione che consente le cure, cosa che ci sta molto a cuore, ed è stato trasferito in brevissimo tempo”.Nes/Fcz/Int13