Il colonnello del Ros svela come i carabinieri sono arrivati alla cattura di Messina Denaro

Martedì 17 gennaio 2023 - 11:09

Arcidiacono: "Avevamo anche sospetti che fosse all'estero"

Roma, 17 gen. (askanews) – Per arrivare alla cattura del boss Matteo Messina Denaro “non abbiamo consultato il database oncologico: abbiamo fatto degli accertamenti molto, molto complessi grazie alla collaborazione del Ministero della Salute, che ovviamente non era informato sul perchè stessimo facendo gli accertamenti”.Lo ha spiegato a Rai News24 il colonnello Lucio Arcidiacono, comandante del primo reparto investigativo del Ros dei carabinieri.“Siamo partiti da un’ipotesi iniziale poi meglio sviluppata nel tempo e poi abbiamo consultato tutta una serie di flussi informativi che arrivano a livello centrale e siamo arrivati al particolare, ma analizzando migliaia e migliaia di dati su tutto il territorio nazionale. Fino a poco tempo fa – ha specificato – non avevamo cognizione diretta del fatto che Messina Denaro fosse in Sicilia, quindi abbiamo fatto accertamenti a livello nazionale e avevamo anche sospetti che fosse all’estero. Quando poi abbiamo trovato quello che speravamo di trovare abbiamo ristretto il campo e abbiamo acquisito elementi che sono stati determinanti e ci hanno fatto prendere la strada giusta”, ha concluso Arcidiacono.Sav/Int14