Messina Denaro, Zaia: segnale di legalità e speranza

Lunedì 16 gennaio 2023 - 11:23

"Per il futuro del Paese"

Venezia, 16 gen. (askanews) – “L’arresto di Matteo Messina Denaro non è solo un forte segnale di legalità, ma anche di speranza per il futuro del Paese”. Lo dice il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commentando il blitz che ha portato all’arresto del pluriricercato in una clinica di Palerrmo.“Ringrazio la Direzione Nazionale Antimafia, gli inquirenti, i Carabinieri e le Forze dell’Ordine nazionali e siciliane – aggiunge Zaia – che hanno lavorato con grande efficacia”.“Questo arresto – conclude il Governatore – dimostra come la fiducia nelle Istituzioni venga sempre premiata”.