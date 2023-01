L’arresto di Matteo Messina Denaro fa il giro dei media mondiali

Lunedì 16 gennaio 2023 - 11:48

Da Cnn ai quotidiani russi: la notizia domina ovunque

Milano, 16 gen. (askanews) – La notizia dell’arresto del boss Matteo Messina Denaro da parte dei Carabinieri del Ros ha fatto il giro del mondo, rimbalzando sui media in cima alle home page del britannico Guardian come dell’americana Cnn: “arrestato in Sicilia il boss mafioso Matteo Messina Denaro”, scrive il sito del colosso dei media Usa.“Matteo Messina Denaro era il boss della mafia più ricercato d’Italia ed era in fuga dal 1993”. Così in un urgente l’agenzia internazionale Reuters annuncia l’arresto.Anche El Pais mette la notiza al centro con una foto dove i carabinieri motrano l’identikit: “Arrestato Matteo Messina, il boss mafioso più ricercato d’Italia” è il titolo.Meno spazio, ma comunque al centro della home page, il francese Le Monde racconta ai suoi lettori: “Matteo Messina Denaro, da trent’anni il mafioso più ricercato d’Italia, arrestato in Sicilia. Considerato uno dei capi di Cosa Nostra, la mafia siciliana; è stato arrestato dai carabinieri in “una struttura sanitaria” a Palermo. Era latitante dal 1993″.“Arrestato in Sicilia il “capo di tutti i capi”” annuncia la radio polacca. “Si è nascosto per 30 anni” aggiunge. La notizia svetta anche sui media svedesi, finlandesi e norvegesi e non passa inosservata su quelli russi.Mentre il tedesco Der Spiegel riassume: “È considerato il padrino supremo di Cosa Nostra e si dice che sia in parte responsabile degli omicidi dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ora i carabinieri hanno arrestato Matteo Messina Denaro”.Cgi/Int13