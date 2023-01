Veneto, sicurezza stradale: al via bando concorso idee

Giovedì 12 gennaio 2023 - 17:46

Zaia: "Le idee dei giovani per fermare le stragi"

Venezia, 12 gen. (askanews) – Apre domani il bando per il concorso di idee per la campagna di sensibilizzazione in materia di sicurezza stradale pensato dalla Regione del Veneto e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e alle Scuole di Formazione Professionale.La documentazione sarà disponibile sia online nel sito regionale sia sulla specifica piattaforma pensata per l’iniziativa, www.unaltrastrada.it, dove saranno pubblicate tutte le informazioni relative al concorso, alcune FAQ, il video di lancio dell’iniziativa oltre al bando di concorso. Le proposte progettuali potranno essere presentate entro il 13 aprile 2023.I primi tre classificati otterranno un premio in denaro (5mila euro per il primo classificato; 3mila per il secondo e 2mila per il terzo) mentre le proposte creative presentate verranno acquisite dall’amministrazione regionale, che potrà utilizzarle anche per realizzare iniziative future, utili a migliorare la propria attività di comunicazione in materia di sicurezza stradale.L’iniziativa è stata lanciata dal Presidente Zaia assieme alla Vicepresidente De Berti e a Carmela Palumbo, Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale in occasione di un punto stampa in cui hanno ribadito l’importanza e il coinvolgimento diretto dei giovani in questa campagna sociale di sensibilizzazione sugli incidenti stradali.“Non si tratta di un semplice concorso rivolto ai giovani ma di un’iniziativa di civismo e di responsabilità. Con una corretta, capillare, e partecipata cultura sull’educazione stradale si potrà sensibilizzare i giovani utenti della strada, per evitare stragi che colpiscono dolorosamente le nostre comunità – spiega il Presidente Zaia -. Sono ancora troppe le vite stroncate e credo che, anche grazie alla collaborazione diretta dei nostri ragazzi, i nostri migliori testimonial, i nostri alfieri ‘social’, lavoreremo nel segno della prevenzione, riducendo il rischio di incidenti, feriti, vittime della strada”.