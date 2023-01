Omicidio Ciatti, il 7 febbraio attesa sentenza a Roma

Giovedì 12 gennaio 2023 - 15:59

Respinte eccezioni della difesa di Bissoultanov

Roma, 12 gen. (askanews) – Potrebbe arrivare il 7 febbraio prossimo la sentenza per l’omicidio di Niccolò Ciatti, avvenuto in seguito al pestaggio in una discoteca di Lloret del Mar, in Spagna, l’11 agosto del 2017. Per questa data i giudici della corte d’assise del tribunale di Roma hanno previsto la requisitoria del pubblico ministero Erminio Amelio, la replica delle parti e il possibile ingresso in camera di consiglio per la decisione.Intanto oggi sono state respinte le eccezioni presentate dalla difesa per l’estromissione delle parti civili. Nel processo, si ricorda, è accusato il cittadino ceceno Rassoul Bissoultanov, che risponde del reato di omicidio volontario. Lui, da tempo tornato libero per scadenza dei termini di custodia, è accusato di aver causato il decesso di Ciatti, dopo averlo aggredito con calci e pugni.