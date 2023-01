Mercoledì 11 gennaio 2023 - 16:56

L'accusa contestata è quella di rissa aggravata

Roma, 11 gen. (askanews) – Non è stato convalidato l’arresto in flagranza differita del tifoso del Napoli fermato in relazione agli scontri avvenuti domencia scorsa sull’A1, nei pressi della area di servizio di Badia al Pino. Il giudice del tribunale partenopeo ha deciso, con la sua ordinanza, il ritorno in libertà del tifoso.