Roma, sottosegretario Ferro: chiederò presidio a Tor Bella Monaca

Mercoledì 11 gennaio 2023 - 20:47

"Impegno assunto con il presidente Franco"

Roma, 11 gen. (askanews) – “Questo territorio dovrà giocare a breve sfide importanti come l’Expo e il Giubileo, tanti interessi che chi vorrebbe sostituirsi allo Stato vorrebbe portare nella propria direzione. Noi siamo qui insieme consapevoli che bisogna investire nelle forze armate, nelle forze di polizia. E quindi mi assumo l’impegno di rappresentare con il Viminale ma anche presso il con ministero della Difesa e con il ministro Crosetto quella richiesta di un presidio territoriale in più di polizia che mi ha sollecitato il presidente del sesto municipio Nicola Franco”. Lo ha detto la sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, al termine della fiaccolata per la legalità che si è svolta a Tor Bella Monaca.“Sono certa che il governo Meloni, con tutte le sue rappresentanze, investirà nella sicurezza – ha aggiunto la sottosegretario – collegandosi ai grandi temi e alle grandi città, ma abbiamo bisogno soprattutto di chi tra i cittadini e la società civile avrà il coraggio e la forza di denunciare tutti i giorni”.“Troppo spesso c’è la sfiducia – ha concluso Ferro – ma non cederemo il passo a chi dichiara guerra allo stato. Abbiamo più volte denunciato chi ha fatto un passo indietro, noi saremo presenti anche a Tor Bella Monaca”.