Roma, presidente Franco a Gualtieri: vinciamo ma solo insieme

Mercoledì 11 gennaio 2023 - 20:08

"Oggi le istituzioni hanno pareggiato"

Roma, 11 gen. (askanews) – L’incontro che ha concluso la fiaccolata per la solidarietà che si è svolta a Tor Bella Monaca si chiude con l’inno d’Italia e con le istituzioni presenti di fronte ai cittadini: oltre al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Tiziana Ronzio, dell’associazione Tor più bella, sotto scorta, Wanda Ferro sottosegretaria all’Interno, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, il presidente del VI Municipio Nicola Franco, il questore di Roma Carmine Belfiore, il prefetto Bruno Frattasi, la vicesindaco Monica Lucarelli delegata alla sicurezza, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri e il presidente dell’Osservatorio regionale per la legalità Gianpiero Cioffredi.“Con la presidente Ronzio sapevamo che era una scommessa organizzare in tre giorni una manifestazione a Tor Bella Monaca – ha ammesso il presidente Franco -. Avevamo paura, ma eravamo certo che anche con noi tre soli la fiaccolata andava fatta”. “Se pensiamo che una fiaccolata possa risolvere le cose – ha aggiunto Franco – sbagliamo ancora una volta. La magistrato Di Nicola, che ha cambiato la nostra storia, e che è qui, ha detto in una sentenza che ho studiato che l’errore lo abbiamo fatto noi permettendo alle cosche di diventare il welfare di questo quartiere. Ha ragione ma noi oggi tutti insieme e lo dico anche al mio sindaco – ha sottolineato rivolgendosi a Gualtieri- che nessuno deve pensare che questo territorio debba essere trattato diversamente dagli altri”, essendo l’unico a guida Fdi.“Oggi lo Stato ha pareggiato – ha spiegato Franco rivolgendosi al sindaco -, e penso sia passato anche in vantaggio. Nessuno vuole militarizzare il territorio ma sindaco, te lo dico: ci vuole coraggio. La casa delle associazioni a via dell’Archeologia, piazza di spaccio dove i cittadini cambiano strada. Lì ci vuole andare il presidente, lì vogliamo le associazioni – ha chiesto Franco – mi auguro sindaco che tu ci vorrai accontentare perché sono sette mesi che stiamo aspettando. Roberto – ha concluso- te l’ho detto il primo giorno: se siamo forti come siamo stati oggi è questo quartiere da ultimo della città diventa penultimo avremo vinto la nostra sfida tutte e due”.